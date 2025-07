Loftus-Cheek Milan, Ravezzani sicuro: «Giocatore perfetto per Allegri, era evidente che...»

Loftus-Cheek Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, è convinto che il calciatore inglese sia perfetto per Allegri. Le dichiarazioni

Le prime uscite stagionali del Milan sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri stanno regalando spunti interessanti, e tra questi spicca indubbiamente la figura di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, reduce da una prima annata rossonera a tratti altalenante, sembra essere tornato al centro del progetto tattico, mostrandosi in ottima forma e pienamente integrato nelle idee del mister. Le sue prestazioni nelle prime due amichevoli precampionato hanno acceso l’entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, facendo presagire una stagione da protagonista assoluto.

A sottolineare questa rinascita è anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che su X (ex Twitter) ha espresso il suo parere sul giocatore:

“Era evidente che Allegri volesse più fisicità in mezzo al campo (oltretutto con Ricci, Modric e lo stesso Jashari poco alti). Loftus può essere determinante sulle palle inattive in attacco e difesa. Ma è uso a infortunarsi spesso. Reggerà tutto l’anno?”.

Le parole di Ravezzani mettono in luce un aspetto fondamentale della filosofia di gioco di Allegri: la ricerca di maggiore fisicità e struttura nel cuore del centrocampo. L’arrivo di giocatori come (ipoteticamente) Ricci, Modric e Jashari, pur di elevata qualità tecnica, potrebbe non garantire la stazza desiderata in tutte le zone del campo. In questo contesto, la presenza di un elemento come Loftus-Cheek diventa cruciale. La sua imponente statura e la sua potenza fisica lo rendono un’arma preziosa, non solo nel recupero palla e nel contrastare gli avversari, ma anche e soprattutto nelle situazioni di palla inattiva. La sua capacità di dominare i duelli aerei può fare la differenza sia in fase offensiva, per creare pericoli sugli sviluppi di corner e punizioni, sia in fase difensiva, per proteggere la propria area.

Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, ha lavorato a stretto contatto con Allegri per costruire una rosa equilibrata e funzionale alle sue richieste. La conferma e la valorizzazione di Loftus-Cheek sembrano andare proprio in questa direzione, indicando la volontà di puntare su giocatori con caratteristiche fisiche importanti per sostenere l’intensità del campionato e delle coppe.

Tuttavia, la domanda cruciale posta da Ravezzani riguarda la tenuta fisica del centrocampista. La storia clinica di Loftus-Cheek è costellata di infortuni muscolari, un aspetto che ha spesso frenato la sua carriera e limitato la sua continuità di rendimento. La preparazione atletica e la gestione dei carichi di lavoro saranno quindi aspetti fondamentali per il nuovo staff tecnico del Milan. Sarà necessario un monitoraggio costante e un programma personalizzato per garantire che il giocatore possa affrontare un’intera stagione ad alti livelli, senza incorrere in ricadute che ne comprometterebbero la presenza in campo e l’impatto sulla squadra.

Se Ruben Loftus-Cheek riuscirà a mantenersi integro fisicamente, avrà l’opportunità di vivere una stagione da protagonista assoluto e di diventare un pilastro fondamentale del Milan di Allegri. La sua versatilità, la sua visione di gioco e la sua capacità di inserirsi con prepotenza nell’area avversaria, unite alla sua straordinaria fisicità, potrebbero renderlo uno dei centrocampisti più completi del campionato italiano. La palla, o meglio, la sua salute, è ora nelle sue mani… e in quelle dello staff medico rossonero.