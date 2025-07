Loftus Cheek per riprendersi il Milan: buon inizio per il centrocampista

Loftus Cheek dopo una stagione difficile sta provando a riprendersi il Milan: buon inizio con ritiro e amichevoli

Dopo una stagione altalenante e segnata da qualche difficoltà, Ruben Loftus-Cheek è determinato a prendersi il suo riscatto. Il centrocampista inglese, fin dalle prime battute del ritiro estivo e nelle amichevoli inaugurali, sta mostrando segnali incoraggianti, dimostrando di volersi riprendere il Milan e un ruolo da protagonista.

Loftus-Cheek, classe 1996, è un centrocampista fisico e dinamico, capace di abbinare forza e tecnica. Le sue incursioni offensive e la sua abilità nel superare gli avversari in dribbling sono state spesso un’arma preziosa, ma la sua prima annata al Diavolo è stata caratterizzata da infortuni e da una difficoltà nel trovare la giusta continuità di rendimento. Ora, con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il pragmatico e vincente tecnico toscano tornato sulla panchina rossonera, il centrocampista ha una nuova opportunità per dimostrare il suo valore.

La fase di preparazione estiva è cruciale per giocatori come Loftus-Cheek. Il lavoro fisico intenso, unito alle prime uscite sul campo, sta permettendo all’inglese di ritrovare la migliore condizione e, soprattutto, di riacquistare fiducia nei propri mezzi. Le prestazioni nelle amichevoli, anche se non ancora pienamente indicative, suggeriscono un giocatore più brillante, reattivo e integrato negli schemi tattici che Allegri sta implementando.

Per il Milan, avere un Loftus-Cheek al massimo della forma sarebbe un’aggiunta fondamentale per il centrocampo. Il club meneghino ha bisogno di giocatori in grado di garantire dinamismo, copertura e inserimenti offensivi dalla mediana, e l’inglese, se al top, può fornire tutte queste qualità. La sua versatilità permette ad Allegri di schierarlo in diverse posizioni del centrocampo, offrendo soluzioni tattiche preziose.

La determinazione di Ruben Loftus-Cheek è evidente, e il suo impegno nel ritiro è un chiaro segnale della sua voglia di invertire la rotta. Il Milan e i suoi tifosi sperano che questo periodo di preparazione sia il preludio a una stagione di successo per il centrocampista, che possa finalmente esprimere tutto il suo potenziale e diventare un punto fermo nella mediana rossonera sotto la guida di Allegri