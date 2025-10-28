Loftus Cheek Milan, Allegri ha recuperato un pezzo del suo centrocampo: confermata in vista di oggi questa cosa. Ultimissime notizie

Nonostante la serie di otto risultati utili consecutivi che il Milan di Massimiliano Allegri sta difendendo con caparbietà, l’infermeria resta un punto dolente per la squadra, una vera e propria emergenza che prosegue. Tuttavia, un segnale incoraggiante arriva proprio prima del cruciale scontro di questa sera contro l’Atalanta: come riporta Tuttosport, il rientro di Ruben Loftus-Cheek torna a disposizione dell’allenatore.

Nonostante il recupero dell’inglese, che rappresenta un’opzione preziosa, la strategia di Allegri per la linea mediana sembra rimanere cauta. Sarà ancora una volta Samuele Ricci a partire titolare nei tre di centrocampo, affiancando pilastri come Luka Modric.

Per Ricci, la sfida non è solo una tappa del percorso in rossonero, ma una vera e propria «ultima chiamata azzurra» da non fallire. La ragione di tanta pressione è legata a un ospite d’eccezione presente sugli spalti del Gewiss Stadium: è confermata infatti la presenza in tribuna del CT della Nazionale, Gennaro Gattuso.

Il centrocampista è consapevole di dover sfruttare al massimo l’occasione per impressionare il commissario tecnico, che sta valutando attentamente i giovani talenti in vista delle prossime convocazioni. Contro la fisicità dell’Atalanta e in un match di alta tensione, la prestazione di Ricci sarà un banco di prova decisivo. La sua capacità di reggere l’urto, abbinata alla qualità nel palleggio che si integra con l’esperienza del 40enne Modric, è ciò che Gattuso osserverà con maggiore attenzione.

Il giovane centrocampista del Milan, spinto dal DS Igli Tare e dalla fiducia di Allegri, ha stasera l’opportunità di dimostrare di avere il temperamento e le qualità tecniche per meritarsi un posto in Nazionale, rendendo la sua gara un doppio impegno: per il Milan e per l’Italia.