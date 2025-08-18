Loftus Cheek Milan, Landucci lo sprona: «Ha una forza straordinaria anche se ci aspettiamo questa cosa da lui». Le ultimissime sui rossoneri

L’esordio stagionale del Milan si è aperto con una vittoria solida per 2-0 contro il Bari, in un match che ha mostrato le prime indicazioni sul lavoro svolto dalla squadra. A dirigere i rossoneri dalla panchina, a causa della squalifica di Massimiliano Allegri, c’era il suo vice di fiducia, Marco Landucci. Al termine della partita, Landucci ha commentato la prestazione ai microfoni di Mediaset, mostrando grande soddisfazione per l’impegno collettivo.

“È stato un buonissimo atteggiamento,” ha dichiarato Landucci, sottolineando come la squadra abbia interpretato al meglio le direttive dello staff tecnico. “Abbiamo sbagliato qualche gol di troppo nel primo tempo, ma la squadra ha fatto una partita seria.” La sua analisi ha evidenziato la solidità e la disciplina mostrate in campo, elementi che hanno permesso di portare a casa il risultato nonostante alcune imprecisioni in fase offensiva.

Successivamente, il vice allenatore si è soffermato sulla prova di un singolo, il neo-arrivato Ruben Loftus-Cheek. A una domanda sul suo inserimento, Landucci ha risposto con grande fiducia nelle qualità del centrocampista. “Ha una forza straordinaria, ama il contatto fisico. Vogliamo che si inserisca di più, ma in ogni caso ha fatto una buona partita: quando è partito è stato difficile fermarlo.” Queste parole confermano la sensazione di un giocatore con un grande potenziale fisico, che deve ancora trovare la piena sintonia con i nuovi compagni, ma che ha già dimostrato le sue doti. L’atteggiamento serio e concentrato, elogiato da Landucci per l’intera squadra, è la base su cui il Milan può costruire una stagione di successi.