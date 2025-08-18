Loftus-Cheek Milan, arriva l’investitura che nessuno si aspettava! Stagione decisiva per il centrocampista inglese

Loftus-Cheek Milan, Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha spronato l’inglese in vista della prossima stagione

L’ex centrocampista rossonero Antonio Nocerino, figura ben nota agli appassionati di calcio italiano per le sue esperienze con Palermo, Juventus e Parma, ha offerto la sua visione sull’attuale stato del club. Le sue dichiarazioni, rilasciate in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, si sono concentrate in particolare su due centrocampisti che, a suo dire, potranno davvero fare la differenza in questa stagione: Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana.

Nocerino, con la sua esperienza sul campo e la sua profonda conoscenza del ruolo, ha espresso grande fiducia nelle potenzialità di entrambi i giocatori. Parlando di Loftus-Cheek, l’ex rossonero non ha usato mezzi termini: “Loftus può e deve fare più gol. Ha un cambio di passo incredibile, è un giocatore da Premier, quando parte ti sovrasta.” Questa enfasi sulla sua capacità di inserimento e sulla sua potenza fisica suggerisce che Nocerino vede in lui un elemento chiave per la fase offensiva del Milan. La speranza è che l’inglese, dopo una stagione di adattamento, possa finalmente esprimere tutto il suo potenziale e diventare un goleador aggiunto per la squadra di Allegri. Le sue qualità atletiche e la sua visione di gioco lo rendono un profilo unico nel centrocampo rossonero, e l’auspicio è che possa essere tra i protagonisti assoluti di questa annata.

Ma Nocerino non si è fermato a Loftus-Cheek. Anche Youssouf Fofana, l’altro centrocampista finito sotto i riflettori delle sue analisi, ha ricevuto parole di elogio: “Anche Fofana è di grande livello.” Sebbene il commento su Fofana sia stato più conciso, l’indicazione di un “grande livello” è un segnale chiaro delle aspettative che circondano il centrocampista francese. Le sue doti di interdizione, la sua presenza fisica e la sua capacità di dettare i ritmi potrebbero renderlo un ingranaggio fondamentale nel motore di centrocampo del Milan. L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo ha certamente portato una ventata di novità e la ricerca di profili adatti alla filosofia di gioco di Allegri, e Fofana rientra a pieno titolo in questa strategia.

Interrogato poi sulla sua formazione titolare ideale a centrocampo, Nocerino ha svelato una composizione che farebbe sognare molti tifosi: “Mio centrocampo titolare? Da destra: Loftus-Cheek, Ricci e Modric.” Questa triade, seppur puramente ipotetica e forse fin troppo ambiziosa, sottolinea l’importanza che Nocerino attribuisce al mix di forza, qualità e visione di gioco. La presenza di Ricci, un mediano che abbina recupero palla a una buona visione di gioco, e del “fuoriclasse” Luka Modric, simbolo di esperienza e creatività, affiancati dalla dinamicità di Loftus-Cheek, dipinge un quadro di un centrocampo completo e bilanciato. Chiaramente, la realtà del mercato è diversa, ma l’idea di Nocerino offre uno spunto interessante su come l’ex rossonero immagina un reparto nevralgico in grado di dominare il gioco.