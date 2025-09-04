Loftus-Cheek in grande spolvero e Allegri gongola: due gol con l’Inghilterra in allenamento per il centrocampista – VIDEO

Loftus-Cheek, continua il momento magico del centrocampista del Milan: due gol in allenamento anche con l’Inghilterra

Nel mondo del calcio, ci sono storie di caduta e di rinascita che catturano l’immaginazione. Quella di Ruben Loftus-Cheek è una di queste. Il centrocampista inglese, numero 8 del Milan, sta vivendo un periodo di forma smagliante che ha riportato su di lui i riflettori del calcio internazionale. Un ritorno ai massimi livelli che non è solo una sorpresa, ma la conferma di un talento mai sopito.

La Consacrazione in Italia e il Ritorno in Nazionale

Loftus-Cheek è arrivato al Milan nell’estate del 2023, fortemente voluto dalla dirigenza. Dopo un inizio di stagione promettente ma segnato da alti e bassi, il giocatore ha trovato la sua dimensione, diventando un pilastro fondamentale del centrocampo rossonero. La sua ultima prestazione in campionato, impreziosita da un gol decisivo nella sfida vinta contro il Lecce, ha fatto scattare l’allarme nella nazionale inglese. E così, dopo ben sette anni di assenza, il ct Thomas Tuchel ha deciso di richiamarlo per le qualificazioni al Mondiale 2026. Un traguardo importantissimo che testimonia il lavoro e la dedizione del giocatore.

Il Ritorno a St. George’s Park: Due Gol in Allenamento

La fiducia riposta da Tuchel non è stata tradita. Nel ritiro dell’Inghilterra a St. George’s Park, Loftus-Cheek ha continuato a dimostrare il suo valore. La sua fisicità e la sua tecnica, che lo rendono un centrocampista box-to-box completo, si sono manifestate in tutta la loro potenza. L’apice è stato raggiunto durante una sessione di allenamento, dove il rossonero ha messo a segno due gol, attirando l’attenzione e i complimenti dello staff tecnico e dei compagni di squadra. Questi gol, seppur in allenamento, sono la prova che Loftus-Cheek non è tornato in nazionale per caso, ma perché merita di essere lì. Il Milan e il suo nuovo direttore sportivo, Igli Tare, possono ritenersi molto soddisfatti del loro centrocampista.

Il Futuro tra Allegri e i Sogni Europei

L’exploit di Loftus-Cheek arriva in un momento cruciale per il Milan. Con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, il club rossonero si prepara a una nuova era. La presenza di un giocatore in tale forma fisica e mentale è un’ottima notizia per il tecnico livornese, che potrà contare su un centrocampista dinamico e letale in zona gol. L’obiettivo è chiaro: tornare a vincere in Italia e il contributo di Loftus-Cheek sarà fondamentale per raggiungere questo sogno.