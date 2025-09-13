Loftus-Cheek, posizione alternativa in Milan Bologna: spunta l’ipotesi per domani

Loftus-Cheek potrebbe giocare in una posizione alternativa domenica sera a San Siro contro il Bologna

La pausa per le Nazionali ha sempre un impatto sulle scelte dei club, e per il Milan di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per il suo pragmatismo tattico, non fa eccezione. La Gazzetta dello Sport ha lanciato un’ipotesi intrigante in vista del prossimo impegno dei rossoneri: il possibile riposo per Christian Pulisic, l’ala statunitense rientrata da un lungo viaggio transoceanico.

Le scelte di Allegri e le possibili alternative

Secondo il noto quotidiano, Allegri potrebbe decidere di non schierare Pulisic dal primo minuto per non sovraccaricare il giocatore, rientrato solo ieri dagli impegni con la sua Nazionale. Una mossa precauzionale che darebbe spazio a un’altra opzione. In questo caso, Adrien Rabiot, il centrocampista francese con un’incredibile capacità di inserimento e una grande fisicità, potrebbe prendere il suo posto in una posizione più avanzata.

L’inserimento di Rabiot non sarebbe l’unica modifica. La sua presenza in campo potrebbe innescare un domino di spostamenti tattici che Allegri ha già sperimentato in passato. In questo scenario, Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese dalle potenti falcate, avanzerebbe la sua posizione, unendosi a Santiago Gimenez, l’attaccante messicano reduce da un avvio di stagione non brillante, per formare un tridente offensivo inedito.

Un Milan versatile e imprevedibile

Questa ipotesi di formazione dimostra ancora una volta la grande flessibilità tattica del Diavolo di Allegri. Il tecnico, infatti, non esita a cambiare le carte in tavola per sorprendere gli avversari e adattarsi alle esigenze del momento. La possibilità di schierare Rabiot al posto di Pulisic e di vedere un Loftus-Cheek più offensivo offre al Milan diverse soluzioni in un momento delicato della stagione.