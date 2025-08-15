Loftus Cheek, pronto a riprendersi il Milan: dopo il buon precampionato. Prima chance in Coppa Italia

Loftus Cheek avrà subito una chance per dare adito al buon pre campionato fatto con il Milan!

Le prove tattiche a Milanello per l’imminente sfida di Coppa Italia contro il Bari svelano le prime intenzioni di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo. Il tecnico toscano sembra intenzionato a dare fiducia a Ruben Loftus-Cheek a centrocampo, un segnale forte e chiaro dopo una stagione d’esordio al Milan che, pur non essendo del tutto negativa, è stata complessa e ricca di alti e bassi. L’inglese, reduce da un ottimo precampionato, è pronto a conquistare i cuori dei tifosi e a dimostrare il suo valore.

La rinascita di Loftus-Cheek con Allegri

L’ex centrocampista del Chelsea, classe 1996, è arrivato a Milano la scorsa estate con grandi aspettative. Le sue doti fisiche e tecniche, unite a una grande capacità di inserimento e una buona visione di gioco, lo rendevano un profilo ideale per il centrocampo rossonero. Tuttavia, la sua prima stagione è stata condizionata da qualche infortunio di troppo e da una difficile integrazione nel sistema di gioco di Stefano Pioli.

Ora, con l’arrivo di Allegri, la musica sembra essere cambiata. Il tecnico, noto per la sua capacità di valorizzare i centrocampisti e di gestirli al meglio, ha notato la grande crescita di Loftus-Cheek nel precampionato. Il giocatore ha dimostrato di essere in ottima forma, di avere ritrovato la fiducia e di essere pronto a guidare il centrocampo rossonero. Una svolta che i tifosi del Milan si aspettavano da tempo.

La fiducia di Allegri e le aspettative per il Bari

La partita di Coppa Italia contro il Bari, squadra che milita in Serie B, è l’occasione perfetta per Loftus-Cheek per dimostrare di essere un elemento fondamentale del Milan. Allegri, dal canto suo, vuole vederlo all’opera in una partita ufficiale e vuole capire se può essere il regista del centrocampo rossonero per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista inglese sarà uno dei titolari nella sfida di domenica. Una fiducia incondizionata che il giocatore dovrà ripagare con una grande prestazione. L’inglese si giocherà il posto con Youssouf Fofana e Luka Modrić e dovrà dare il massimo per convincere l’allenatore e i tifosi di essere l’uomo giusto per il centrocampo del Diavolo. I sostenitori rossoneri sperano che questa sia la stagione del rilancio per Loftus-Cheek e che il suo talento possa finalmente sbocciare definitivamente in maglia rossonera.