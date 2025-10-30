Loftus-Cheek fondamentale per Allegri! In Atalanta Milan è entrato alla grande: i dettagli. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Fin dall’inizio di questa stagione, Ruben Loftus-Cheek è stato individuato come uno dei pilastri fondamentali su cui rifondare il Milan. La sua centralità nel progetto è stata sottolineata con forza sia dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, in sede di insediamento, sia dall’allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua capacità di esaltare le mezzali di grande fisicità, ha da subito stimolato l’inglese (insieme al compagno di reparto Fofana), fissando obiettivi precisi in termini di contributo in zona gol.

L’ultima apparizione in campo, nel pareggio contro l’Atalanta, è emblematica della fiducia riposta in lui: rientrato da un infortunio, Loftus-Cheek è stato inserito, a sorpresa, nel ruolo di seconda punta (o addirittura centravanti atipico), dimostrando subito la sua duttilità tattica. La sua prestazione è stata valutata come la migliore tra i rossoneri in campo, creando immediatamente pericoli per la difesa avversaria.

Duttilità Tattica e L’Ombra di Rabiot: L’Uomo Chiave dei Rossoneri

Il numero 8 del Diavolo si è dimostrato utile e duttile per Massimiliano Allegri in questo avvio di campionato. In nove partite giocate, l’inglese ha alternato la posizione di mezzala (spesso accanto a un monumento come Luka Modric) a quella di seconda punta (ben quattro volte), a riprova di quanto l’allenatore si fidi del suo purosangue.

Le sue caratteristiche fisiche e tecniche, che uniscono potenza, progressione e visione di gioco, ricordano da vicino quelle di un altro fedelissimo di Allegri, Adrien Rabiot (con le dovute proporzioni, naturalmente). È proprio per questo che l’allenatore ha voluto rimarcare l’importanza del centrocampista inglese sin dai primi giorni del suo ritorno a Milanello.

Il Fattore Decisivo: La Continuità Fisica

Nonostante l’enorme potenziale e la totale fiducia della dirigenza e dello staff tecnico, la grande incertezza per il prosieguo della stagione rimane la tenuta fisica del giocatore. Dopo un’annata scorsa funestata da problemi fisici, anche in questa stagione Loftus-Cheek ha già dovuto affrontare uno stop muscolare che lo ha tenuto fuori contro Fiorentina e Pisa.

Le condizioni fisiche dell’inglese condizioneranno inevitabilmente anche la sua tenuta mentale. Se l’ex Chelsea riuscirà a rimanere sano e a giocare con continuità, potrà davvero affermarsi come uno dei calciatori chiave per la stagione del Milan, permettendo a Allegri di contare su un jolly tattico fondamentale per la caccia ai grandi obiettivi in Europa e in campionato. Il suo recupero è cruciale anche nell’attesa di rivedere tutti gli altri elementi della rosa a completa disposizione.