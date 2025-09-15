Loftus-Cheek Milan, Allegri esalta il suo calciatore: «Devastante quando si mette a fare questa cosa». Le ultimissime notizie

Nella vittoria del Milan sul Bologna, l’allenatore Massimiliano Allegri ha elogiato le prestazioni dei suoi giocatori, soffermandosi in particolare su Ruben Loftus-Cheek. Ai microfoni di Milan TV, il tecnico ha analizzato la crescita del centrocampista inglese, che si sta rivelando una pedina fondamentale per lo scacchiere rossonero.

La crescita di Loftus-Cheek

Quando gli è stato chiesto un parere sulla prestazione di Loftus-Cheek, Allegri ha risposto con grande soddisfazione: “Ha fatto una bella partita. Sta crescendo, quando parte a campo aperto è devastante”. Le parole dell’allenatore sottolineano l’evoluzione del giocatore, che sta dimostrando di aver trovato la sua dimensione nel centrocampo del Milan.

La sua capacità di abbinare fisicità e tecnica lo rende un elemento prezioso. Le sue progressioni palla al piede, in particolare, sono un’arma in più per la squadra, che può sfruttare la sua potenza per spezzare le linee avversarie e creare superiorità numerica in attacco. La sua “devastante” accelerazione a campo aperto è un aspetto che Allegri intende sfruttare al massimo per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

Il contributo alla squadra

Oltre a Loftus-Cheek, Allegri ha elogiato anche la prestazione di Alexis Saelemaekers, che ha saputo giocare un’ottima partita pur essendo ammonito. Anche Tomori è stato menzionato per il suo ottimo lavoro difensivo, a riprova di come il tecnico guardi con attenzione all’impegno di tutti i suoi giocatori.

Nonostante l’espulsione, Allegri ha mostrato grande ironia e lucidità, commentando: “Dovevo essere più lucido io dopo il rigore tolto”. Una battuta che ha alleggerito il clima, ma che ha anche confermato la sua concentrazione sugli obiettivi della squadra. L’allenatore vede la crescita del gruppo e l’impegno dei singoli, e la prestazione di Loftus-Cheek ne è la prova più evidente.