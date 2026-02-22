Loftus Cheek, aggiornamenti sulle condizioni: dovrà operarsi! Le ultime sull’infortunio del centrocampista

Loftus Cheek è uscito dopo pochi minuti in Parma Milan, arrivano nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni

Al minuto numero 8 l’episodio che ha visto coinvolto Loftus-Cheek che ha seguito di uno scontro col portiere avversario è stato costretto ad abbandonare in barella il terreno di gioco. Sono stati attimi di apprensione a San Siro.

Al suo posto è entrato Jashari ed il centrocampista inglese è stato portato in ospedale per effettuare degli accertamenti sulle sue condizioni. Dalle prime notizie si era capito che non aveva mai perso conoscenza.

Infortunio Loftus Cheek: gli ultimi aggiornamenti

Arrivano proprio adesso ulteriori aggiornamenti su Loftus che dovrà operarsi. Non ha riportato un trauma cranico commotivo né perdita di coscienza. Il colpo ha però causato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Verrà sottoposto a intervento chirurgico nel corso della notte.

