Loftus Cheek a DAZN: «Modric è un campione, siamo felicissimi per la vittoria. Ad Allegri dico questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan torna a sorridere dopo la vittoria a Lecce, un successo importante ottenuto grazie ai gol di Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Il centrocampista inglese, autore della rete che ha sbloccato il match, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando la soddisfazione per il risultato e l’importanza di non aver subito gol. “Siamo molto felici, era importante non subire gol e ci siamo riusciti”, ha dichiarato Loftus-Cheek, aggiungendo che il Milan ha ancora ampi margini di miglioramento: “Dovremo fare ancora di più perché sappiamo delle nostre potenzialità e qualità”.

Le parole su Modric e l’obiettivo gol con Fofana

Loftus-Cheek ha anche espresso tutta la sua ammirazione per il neo-compagno di squadra Luka Modric, definendolo non solo un campione ma anche una “super persona”. L’inglese ha evidenziato quanto sia fortunato il Milan ad avere un giocatore del calibro del croato, reduce dall’esperienza vincente al Real Madrid.

A proposito dei gol, ha risposto alla richiesta di Massimiliano Allegri di segnare di più. Il tecnico, infatti, ha più volte ribadito come da lui e Youssouf Fofana si aspetti un contributo decisivo in termini di reti. “Lo so, speriamo di farne tanti insieme a Youssouf che ha tanta qualità e fisico”, ha detto l’inglese, ribadendo che la cosa più importante per lui è la vittoria della squadra, anche se i gol, naturalmente, sono ben accetti.