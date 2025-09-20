Loftus-Cheek, Allegri crede in lui: il Milan ha già le idee chiare. Sul futuro...

Loftus-Cheek elemento importante per Massimiliano Allegri. Il club studia una mossa per il futuro

Il Milan guarda al futuro con fiducia e intende cementare le basi del nuovo ciclo tecnico sotto la guida di Massimiliano Allegri. Due dei pilastri su cui il navigato allenatore toscano ha scelto di puntare sono Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, due talenti inglesi che hanno saputo conquistare il centro del progetto rossonero. I loro contratti attuali, con scadenza fissata al 30 giugno 2027, non sono considerati sufficienti per la dirigenza del Diavolo, che è già al lavoro per blindare i due calciatori con un rinnovo a lungo termine.

L’intenzione del club meneghino è chiara: premiare la loro crescita e le prestazioni che li hanno resi imprescindibili nello scacchiere di Allegri. Il ritorno del tecnico ha infatti rilanciato entrambi, che hanno dimostrato una solidità e una duttilità tattica tali da renderli punti fermi in ogni match.

Fikayo Tomori, il roccioso difensore centrale, è diventato il leader indiscusso della retroguardia. La sua velocità e il suo senso della posizione sono armi fondamentali per il sistema difensivo di Allegri, che su di lui ha costruito il cuore della sua squadra. Il Milan vuole riconoscere questo ruolo centrale e assicurarsi le sue prestazioni per le stagioni a venire. La sua presenza è una garanzia di solidità e sicurezza per tutto il reparto.

Allo stesso modo, Ruben Loftus-Cheek, il potente e dinamico centrocampista, si è ritagliato un ruolo cruciale a centrocampo. Le sue incursioni offensive e la sua capacità di recuperare palloni ne hanno fatto un elemento insostituibile. L’ex Chelsea ha trovato la sua dimensione a Milano, e il club vuole ricambiare la sua fiducia offrendogli un nuovo contratto che lo leghi a lungo ai colori rossoneri.

Le trattative potrebbero essere avviate e si prevede che possano concludersi positivamente a breve. Assicurarsi le prestazioni di questi due giocatori è una mossa strategica fondamentale per il Milan, che con questi rinnovi lancia un segnale forte: la stabilità e la fiducia nel progetto tecnico sono al primo posto.