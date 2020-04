Locatelli vuole una big e Juventus, Inter e Roma si fanno avanti

Locatelli aspira al ritorno in una big della Serie A e Juventus, Inter e Roma si preparano per la trattiva estiva

Le parole dell’ex Milan Locatelli a Dazn, «Voglio tornare in una grande squadra», hanno lanciato un segnale positivo a tutti i big club italiani. Prevista in estate un’asta tra Juventus, Inter, Roma e Napoli per il centrocampista del Sassuolo.

In pole pare proprio l’Inter che intravede in lui il sostituto di Borja Valero e Vecino, la Juventus si farà avanti qualora saltasse Tonali, Roma e Napoli in agguato pronte a subentrare.