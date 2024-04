Locatelli scuote la Juve: «Alcune partite fatte sono state veramente brutte, ma siamo forti. La vera sfida è questa»

Il centrocampista della Juve, Manuel Locatelli, commenta la vittoria contro la Fiorentina e fa mea culpa per la stagione sottotono

Intervenuto nel postpartita di Juve Fiorentina, Manuel Locatelli prova a scuotere la squadra dopo la vittoria ottenuta in campionato, ripensando ai vari errori commessi nel corso di questa stagione. Le parole dell’ex Milan a Dazn.

SFIDA PER LA CHAMPIONS – «Al di là delle altre guardiamo a noi stessi. Alcune partite fatte sono state veramente brutte, bisogna essere realisti. Ci guardiamo in faccia. Ho sempre visto un gruppo unito. La vera sfida è con noi stessi, siamo forti ma dobbiamo crederci. Dobbiamo arrivare in finale di Champions e arrivare in finale di Coppa Italia».

CHE STAGIONE SAREBBE CON FINALE DI COPPA ITALIA E QUALIFICAZIONE CHAMPIONS? – «Ci siamo visti vicini all’Inter, siamo onesti. La delusione è stata tanta e abbiamo pagato le partite perse dopo. L’obiettivo era tornare in Champions, poi cambierebbe tanto il vincere o non vincere la Coppa Italia».