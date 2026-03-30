Lo vogliono tutti ma lo prende il Milan, colpo basso a Gasperini: è già in Italia

Gasperini non digerirà l’ultima mossa di mercato del duo Allegri-Tare. Il Milan ha trovato il suo gioiello e si trova già in Italia.

La sosta per le Nazionali rappresenta, come di consueto, il momento ideale per i club di vertice per tirare le somme e pianificare le mosse della prossima estate. In casa Milan, nonostante una classifica che sorride e una partecipazione alla prossima Champions League che appare ormai come una solida certezza, il clima a Milanello è tutt’altro che di appagamento. Se è vero che l’ultimo mercato estivo ha portato in dote la classe cristallina di Luka Modric, l’esperienza internazionale di Adrien Rabiot e la freschezza tattica di Samuele Ricci, Massimiliano Allegri non sembra ancora pienamente soddisfatto della profondità della propria mediana. Il tecnico livornese, conscio dei ritmi logoranti che il calendario del 2026 imporrà tra nuove competizioni e impegni europei, ha dato indicazioni precise a Igli Tare: serve forza fisica, dinamismo e, soprattutto, una capacità di inserimento che possa dare respiro ai titolarissimi.

Il direttore sportivo rossonero ha dunque iniziato una ricerca meticolosa, volta a individuare profili che possano garantire un salto di qualità non solo tecnico, ma anche numerico. La strategia sembra orientata verso la ricerca di talenti pronti al grande salto, possibilmente già svezzati dai ritmi del calcio italiano. E proprio in questa ottica, i radar di Tare si sono spostati a pochi chilometri da Milano, puntando con decisione su un ragazzo che sta dominando il campionato cadetto e che sembra avere le caratteristiche perfette per il “credo” allegriano.

Issa Doumbia: il “marziano” di Treviglio conteso tra le big e le Nazionali

Issa Doumbia, il gioiello del Venezia che sta trascinando i lagunari a suon di prestazioni dominanti, è un nome che non passa più inosservato. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il centrocampista classe 2003 è finito prepotentemente nel mirino non solo del Milan, ma anche di Roma e Inter, dando vita a un vero e proprio derby di mercato per l’estate 2026. Nato a Treviglio, a due passi da Milano, Doumbia incarna il prototipo del centrocampista “box-to-box”: con i suoi 187 cm di altezza abbina una fisicità straripante a una visione di gioco che gli permette di essere decisivo in entrambe le fasi.

Issa Doumbia: il “marziano” di Treviglio conteso tra le big e le Nazionali – milannews24.com (foto: profilo IG Doumbia)

I numeri raccolti finora in questa stagione di Serie B sono emblematici della sua crescita esponenziale. In 31 presenze, Doumbia ha già messo a referto 6 gol e 5 assist, statistiche che lo pongono tra i mediani più prolifici d’Europa per la sua fascia d’età. Ma il duello non riguarda solo i club: il ragazzo, attualmente pilastro dell’Italia Under 21, si trova davanti a un bivio identitario. Se da un lato il suo sogno dichiarato è quello di vestire la maglia della Nazionale maggiore azzurra, dall’altro la Costa d’Avorio sta spingendo con forza per convincerlo ad accettare la convocazione per i Mondiali 2026. Con un contratto blindato fino al 2029, il Venezia sa di avere tra le mani un tesoro prezioso; per Igli Tare e il Milan, la sfida sarà quella di anticipare la concorrenza di Trigoria e dei cugini nerazzurri per assicurarsi quello che molti definiscono il “nuovo Pogba” del calcio italiano.