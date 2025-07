Liverpool Milan, Passerini sicuro: «Vittoria che non si può derubricare come normale. Ho visto...»

Liverpool Milan, Carlos Passerini, noto giornalista, ha analizzato la vittoria dei rossoneri in amichevole: le dichiarazioni

Il Milan sembra stia trovando la giusta direzione in questa fase di preparazione pre-campionato, almeno stando alle parole di Carlos Passerini, noto giornalista sportivo. Sul suo canale YouTube, Passerini ha commentato la recente vittoria dei rossoneri in amichevole contro il Liverpool, un match che, pur essendo un test estivo, ha lasciato intravedere segnali incoraggianti per la squadra guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e con il nuovo direttore sportivo Tare che sta plasmando la squadra.

Passerini ha sottolineato l’importanza del risultato, andando oltre la semplice natura di un’amichevole: “Le amichevoli sono quelle che sono, ma il risultato di oggi non si può archiviare così come se non fosse successo nulla. Chi non l’ha vista si è perso qualcosa.” Questa affermazione evidenzia come la prestazione del Milan abbia superato le aspettative, mostrando un netto miglioramento rispetto alla precedente sconfitta contro l’Arsenal. Il giornalista ha insistito su un passo in avanti significativo, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti tattici cruciali.

L’indicazione principale emersa dalla partita contro il Liverpool, nonostante quest’ultimo fosse “un po’ imballato”, è stata la solidità difensiva e l’efficacia delle ripartenze. “C’è stato un passo in avanti rispetto alla sconfitta contro l’Arsenal e, secondo me, l’indicazione principale, al di là del risultato che è sempre quello di un test contro un Liverpool un po’ imballato, è che ho visto un Milan con un blocco difensivo molto attento e un contropiede molto più efficace.” Questo focus su un blocco difensivo compatto e un contropiede letale suggerisce una chiara impronta tattica che si avvicina alla filosofia di Allegri, noto per le sue squadre capaci di colpire con pochi tocchi. Passerini ha infatti aggiunto: “Mi aspetto un Milan allegriano, che gioca in contropiede, che fa male con due passaggi.”

Le indicazioni provenienti da Hong Kong sono state definite da Passerini come assolutamente positive. Alcuni singoli hanno brillato in modo particolare, fornendo ulteriore ottimismo per la stagione che verrà. “Ho visto benissimo Leao, un Okafor rispolverato, un Loftus-Cheek che si capisce perché Allegri lo tenga così in considerazione.” La forma smagliante di Leao è una notizia eccellente per il Milan, così come la riscoperta di Okafor, che potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per l’attacco rossonero. L’apprezzamento di Loftus-Cheek da parte di Allegri, evidenziato da Passerini, suggerisce un ruolo chiave per il centrocampista inglese nel sistema di gioco del nuovo tecnico.

Nonostante questi segnali positivi, Passerini mantiene una visione lucida e realistica, riconoscendo che il Milan è ancora un “cantiere aperto”. Tuttavia, gli aspetti incoraggianti superano le perplessità iniziali: “Resto dell’idea che il Milan sia un cantiere aperto, ma ho visto aspetti positivi, soprattutto per una difesa più attenta e un contropiede più efficace rispetto all’amichevole contro l’Arsenal.” L’attenzione sulla maggiore compattezza difensiva e la migliorata capacità di ripartire sono gli elementi che più hanno convinto il giornalista, indicando una potenziale strada per il successo in questa nuova era targata Allegri e Tare. La costruzione di un Milan solido e cinico sembra essere l’obiettivo primario, e le recenti amichevoli, in particolare quella contro il Liverpool, stanno mostrando i primi frutti di questo lavoro.