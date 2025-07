Condividi via email

Liverpool Milan, Slot non ha convocato Nunez per motivi legati al calciomercato: ci provano i rossoneri? Ultimissime notizie sui rossoneri

In una suggestiva cornice di Hong Kong, 25 luglio 2025, si è tenuta la seconda amichevole della tournée asiatica-oceanica del Milan, che ha visto i rossoneri affrontare il Liverpool. L’incontro, tuttavia, è stato segnato da un’assenza significativa nelle file dei Reds: quella di Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano è stato spedito in tribuna per questioni di mercato, un chiaro segnale della sua imminente partenza.

Nonostante una pre-season importante, che aveva fatto sperare in un suo reintegro, Nunez è ormai ai margini del progetto tecnico di Arne Slot, il nuovo allenatore del Liverpool. La sua cessione è una delle priorità per il club inglese in questa sessione di calciomercato, e l’attaccante uruguaiano è destinato a cambiare aria.

Mentre il futuro di Nunez si tinge di incertezza, una suggestione inizia a circolare con insistenza: il Milan potrebbe essere interessato. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche dell’uruguaiano per rinforzare e completare la batteria di prime punte a disposizione di Max Allegri per la prossima stagione.

Il profilo di Nunez, con la sua fisicità, la sua velocità e la sua capacità di finalizzazione, potrebbe essere il tassello mancante per un Milan che punta a consolidare la propria competitività. Sarà interessante vedere se questa suggestione si concretizzerà in un’offerta reale, ma di certo il nome di Darwin Nunez aggiunge un ulterio elemento di fascino a un calciomercato già molto dinamico.