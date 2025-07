Liverpool Milan, Allegri ha deciso: lui nel secondo tempo, c’è un dubbio in difesa

Liverpool Milan, Massimiliano Allegri è pronto a lanciare nella ripresa il nuovo acquisto Estupinan. In dubbio Pavlovic

La stagione calcistica è ormai alle porte, e l’attesa per l’esordio del Milan contro il Liverpool è palpabile. L’amichevole di Hong Kong si preannuncia come un test significativo per la squadra rossonera, non solo per valutare la condizione fisica dei giocatori, ma anche per osservare le prime mosse del nuovo corso targato Tare come Direttore Sportivo e Allegri in panie.

Una delle notizie più interessanti in vista dell’incontro è il debutto nella ripresa di Pervis Estupiñan. Arrivato solo ieri a Hong Kong e subito in campo per l’allenamento, il difensore ha già mostrato una buona gamba, un segnale incoraggiante per il suo inserimento nel gruppo. L’attesa per vederlo all’opera è alta, in quanto Estupiñan rappresenta un elemento importante nel puzzle tattico che Massimiliano Allegri sta cercando di assemblare. La sua velocità e capacità di spinta sulla fascia potrebbero rivelarsi armi preziose per il Milan, che punta a un calcio più dinamico e offensivo.

Nonostante l’entusiasmo per Estupiñan, non mancano le preoccupazioni. La principale riguarda Lazar Pavlovic, il quale ha svolto solo una parte dell’allenamento a causa di un raffreddore. La sua presenza in campo è in dubbio, e la sua assenza potrebbe costringere Allegri a rivedere i piani per il centrocampo. Pavlovic è un giocatore chiave per la costruzione del gioco e la solidità difensiva, e la sua indisponibilità sarebbe un colpo significativo. Il nuovo DS Igli Tare, attentissimo alle condizioni fisiche dei suoi atleti, starà monitorando da vicino la situazione, sperando in un rapido recupero del centrocampista.

Questa partita non è solo un’amichevole estiva; è un’occasione per il Milan di misurarsi con una delle squadre più forti d’Europa, il Liverpool. Per Allegri, sarà il primo vero banco di prova per testare le nuove strategie e la mentalità che intende infondere nella squadra. L’obiettivo è chiaro: costruire un Milan competitivo, capace di lottare per i vertici in Serie A e in Europa. La preparazione estiva, supervisionata da Tare, è stata intensa e mirata a creare un gruppo coeso e performante.

L’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi sarà focalizzata su diversi aspetti: la condizione fisica generale della squadra, l’intesa tra i reparti, e l’applicazione dei concetti tattici di Allegri. Sarà interessante vedere come si integreranno i nuovi acquisti, oltre a Estupiñan, e come si comporteranno i giocatori chiave sotto la guida del nuovo staff. Il Milan sta vivendo un momento di cambiamento e rinnovamento, con Igli Tare e Massimiliano Allegri al timone di questo progetto ambizioso. Ogni minuto in campo, specialmente contro avversari di calibro come il Liverpool, sarà fondamentale per affinare gli automatismi e raggiungere la forma migliore.

In sintesi, l’incontro tra Milan e Liverpool a Hong Kong è molto più di una semplice amichevole. È un’opportunità per il Milan di mostrare i primi frutti del lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri, con l’esordio di Estupiñan e il dubbio Pavlovic a tenere alta l’attenzione. La stagione è appena cominciata, ma le prime indicazioni da questa partita saranno cruciali per delineare il percorso del Diavolo.

