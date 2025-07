Liverpool Milan, Estupinan in panchina ma le indiscrezioni sono confermate: Allegri ha già deciso

Liverpool Milan, il nuovo acquisto Estupinan partirà dalla panchina ma Allegri ha già deciso di farlo esordire nel corso della ripresa

Come anticipato nelle scorse ore e confermato dalla formazione ufficiale, Pervis Estupiñan è regolarmente in panchina per l’attesissima amichevole tra Liverpool e Milan. Un segnale chiaro della strategia del nuovo corso rossonero, guidato dal Direttore Sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri, che punta a una gestione oculata dei nuovi acquisti e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Il titolare sulla fascia sinistra è ancora il classe 2005 Davide Bartesaghi, un nome che ha già dimostrato notevoli qualità nelle precedenti uscite. Questa scelta sottolinea la fiducia riposta nel giovane difensore, che avrà l’opportunità di misurarsi fin dal primo minuto contro un avversario di altissimo livello come il Liverpool. Bartesaghi, con la sua determinazione e la sua crescita costante, rappresenta una delle scommesse vincenti di questo Milan, un club che, sotto la direzione di Tare, sembra voler investire in modo significativo sul proprio vivaio.

Tuttavia, non ci sono dubbi che nel secondo tempo dell’amichevole ci sarà spazio anche per l’ecuadoregno Pervis Estupiñan. Il suo ingresso in campo sarà un momento di grande interesse per i tifosi rossoneri, impazienti di vedere all’opera il loro nuovo acquisto. Estupiñan, arrivato per rinforzare la corsia mancina e portare la sua esperienza internazionale – maturata tra Brighton e Villarreal – è un giocatore che promette di dare un contributo fondamentale alla squadra. La sua velocità, la sua capacità di spinta e la sua solidità difensiva lo rendono un profilo completo e versatile, perfettamente in linea con le richieste tattiche di Massimiliano Allegri.

Questa partita, la seconda del tour pre-campionato del Milan, dopo la sfida contro l’Arsenal a Singapore (terminata 1-0 per i Gunners, anche se i rossoneri si sono imposti ai rigori), è un banco di prova importante per il lavoro di Allegri e Tare. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina rossonera, sta cercando di infondere la sua mentalità vincente e la sua rigore tattico a un gruppo che si sta plasmando tra nuovi arrivi e giovani promesse. La gestione di Estupiñan e Bartesaghi in questa amichevole è un esempio concreto di come la concorrenza interna possa essere uno stimolo per tutti, favorendo la crescita individuale e la salute complessiva della rosa.

Il mercato estivo, curato in ogni dettaglio da Igli Tare, ha portato a Milanello giocatori di spessore come Estupiñan e altri nomi importanti, dimostrando la volontà della società di tornare a competere ai massimi livelli. La strategia è chiara: costruire una squadra solida, equilibrata e con alternative di qualità in ogni ruolo. E l’assetto visto in questa amichevole, con un giovane promettente come Bartesaghi che si guadagna la titolarità e un top player come Estupiñan pronto a subentrare, è la perfetta sintesi di questa visione a lungo termine. I tifosi possono attendersi un Milan ambizioso e pronto a dare battaglia su ogni fronte, con la profondità della rosa come uno dei suoi punti di forza principali.