Liverpool Milan, Allegri non cambia! Le ultime da Hong Kong non lasciano dubbi sulle scelte del livornese

Liverpool Milan, Massimiliano Allegri è pronto a confermare diverse delle scelte fatte contro l’Arsenal: Leao centravanti, dietro c’è Gabbia

Milano si accende in vista della grande sfida contro il Liverpool, e le ultime indiscrezioni da Milanello, riportate da Gazzetta.it, rivelano un Milan in piena fase di sperimentazione sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Con Tare come nuovo direttore sportivo, la squadra rossonera sta plasmando la sua identità per affrontare al meglio gli impegni della prossima stagione, e la partita contro i Reds sarà un banco di prova fondamentale.

Il focus principale di Allegri sembra essere la solidità difensiva e la versatilità tattica. La formazione anti-Liverpool, in particolare, prevede un modulo 3-5-2 che si preannuncia estremamente fluido, capace di trasformarsi in un compatto 5-4-1 in fase di non possesso palla. Questa scelta denota una chiara intenzione di arginare la potenza offensiva del Liverpool, garantendo al contempo la capacità di ripartire velocemente e sfruttare gli spazi.

Tra le novità più significative emerse dall’allenamento, spiccano due cambi chiave rispetto alle previsioni iniziali. In difesa, Matteo Gabbia sembra aver conquistato la fiducia di Allegri, prendendo il posto di Pavlovic. Questa scelta potrebbe essere dettata dalla maggiore esperienza e conoscenza del campionato italiano da parte di Gabbia, garantendo una maggiore sicurezza al reparto arretrato. A centrocampo, invece, l’inserimento di Fofana al posto di Musah indica una ricerca di maggiore fisicità e capacità di interdizione, elementi cruciali per contrastare il dinamismo del centrocampo avversario.

Una notizia che rassicura l’ambiente milanista riguarda le condizioni di Mike Maignan. Il portiere francese, punto fermo e leader della squadra, ha sostenuto l’intera seduta di allenamento con i titolari, fugando ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche e confermando la sua disponibilità per il match. La sua presenza tra i pali è un elemento di fondamentale importanza per la squadra, garantendo sicurezza e leadership.

L’attacco, come anticipato, vedrà ancora una volta Rafael Leao nel ruolo di centravanti. Allegri sembra voler insistere su questa soluzione, sfruttando la velocità, la tecnica e la capacità di dribbling del portoghese per creare scompiglio tra le linee difensive avversarie. La sua posizione più centrale gli permette di essere più vicino alla porta e di sfruttare al meglio le sue doti di finalizzatore. Tuttavia, la fonte sottolinea come Allegri abbia provato anche altre varianti durante la seduta, segno di una ricerca continua della soluzione tattica migliore e della volontà di avere diverse frecce al proprio arco.

In sintesi, il Milan di Allegri e Tare si prepara a una sfida cruciale con il Liverpool, mettendo in mostra un approccio pragmatico e adattabile. La nuova filosofia di gioco, basata su un’attenta organizzazione difensiva e una transizione rapida, unita alle scelte strategiche su singoli giocatori come Gabbia e Fofana, suggerisce un Milan pronto a sorprendere e a dare battaglia. I tifosi sono in attesa di vedere come queste intuizioni tattiche si tradurranno in campo.