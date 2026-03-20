Lite Lautaro-Dumfries, Inter spiazzata: cosa è successo

Lautaro Martinez e Dumfries uno contro l’altro: la rivelazione lascia l’Inter sorpresa, se le sono dette di tutti i colori

L’occasione mancata fa ancora storcere il naso. Il Milan avrebbe potuto ritrovarsi a cinque punti di distacco dall’Inter a nove giornate dalla fine, con la corsa scudetto che sarebbe stata totalmente riaperta.

Invece i rossoneri non hanno approfittato del pareggio nerazzurro contro l’Atalanta, andando a perdere all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Uno stop inatteso e che ha fatto male, ma che non deve chiudere il campionato del Milan: Allegri dovrà essere bravo a rimotivare i calciatori e falli rendere al massimo per blindare quanto meno il secondo posto e poi vedere che succede lì davanti.

Lì dove l’Inter non vive un momento particolarmente felice: dopo l’eliminazione dalla Champions, la squadra di Chivu ha rallentato e domenica sera è attesa dalla sfida in trasferta contro una Fiorentina bisognosa di punti salvezza. Intanto, proprio da casa Inter arriva un retroscena che sorprende: una lite in mezzo al campo tra Lautaro Martinez e Denzel Dumfries.

Lautaro Martinez racconta: “Dumfries mi ha detto cose poco piacevoli”

È il capitano dell’Inter a raccontare quanto accaduto con il proprio compagno di squadra, riferendosi però ai Mondiali 2022.

Lautaro svela gli insulti di Dumfris (Instagram Lautaro Martinez) – Milannews24.com

Nel corso di un’intervista a Pollo Alvarez su Youtube, il Toro torna con la memoria ai quarti di finale tra Argentina e Olanda del 2022. Un match intenso che si è concluso ai calci di rigore. Quello decisivo toccava proprio a Lautaro Martinez ed è in quel frangente che l’attaccante dell’Inter ha dovuto subire gli insulti del compagno di squadra all’Inter. “Si è avvicinato Dumfries, che è mio compagno all’Inter, e mi ha detto un sacco di cose in italiano, poco piacevoli. Anche se abbiamo un bel rapporto”.

Dumfries però non è stato l’unico, perché nel tentativo di deconcentrarlo i calciatori olandesi hanno provato di tutto: “Ne arriva un altro e non capisco cosa mi dice. Ma ero troppo concentrato sul rigore. Poi il portiere si è avvicinato e si è preso il pallone: gliel’ho preso, poi gliel’ho tirato prima sulla pancia e poi in faccia”. Quindi il fischio e il gol che ha portato l’Argentina in semifinale e poi alla vittoria contro la Francia nella finale mondiale.

Tra Lautaro e Dumfries la cosa è finita lì con i due che sono tornati all’Inter e sono ora concentrati sulla corsa scudetto. Quella che il Milan avrebbe potuto riaprire definitivamente vincendo contro la Lazio.