Lille-Milan: ecco la probabile formazione rossonera

Lille-Milan: domani alle ore 19:00, i rossoneri di Daniele Bonera sfideranno il team francese, ecco il probabile undici titolare

Domani il Milan sfiderà il Lille nel match valido per la quarta gara del girone H di Europa League. Stando a quanto riferisce Sky Sport, ci dovrebbero essere cinque cambi rispetto al campionato.

In porta agirà sicuramente Gianluigi Donnarumma. In difesa Dalot al posto di Calabria e Theo Hernandez dall’altra parte. Centrali difensivi Kjaer e Gabbia. Turno di riposo per Kessie. Toccherà a Tonali far coppia con Bennacer. In avanti il tridente sarà composto da Castillejo, Calhanoglu e Hauge, dietro all’unica punta Rebic.