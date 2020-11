Lille-Milan: Bennacer è stato votato MVP della partita

Ismael Bennacer è l’MVP di Lille-Milan. Lo ha annunciato su Twitter il profilo rossonero che sottolinea l’ennesima grande performance del centrocampista algerino. Gli altri candidati erano Theo Hernandez e Castillejo, autore del gol.

Ecco il tweet del Milan:

🥇 #LOSCMilan: @emirates MVP 🥇

Another solid performance for our midfielder, well done @IsmaelBennacer

Prestazione di sostanza e temperamento, Bennacer è il vostro MVP di ieri sera#UEL #SempreMilan pic.twitter.com/BSBRYirNZm

— AC Milan (@acmilan) November 27, 2020