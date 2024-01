Libro Leao Smile, il portoghese annuncia: «Vorrei raccontarvi qualcosa di me» – VIDEO

Libro Leao Smile, il portoghese annuncia: «Vorrei raccontarvi qualcosa di me». Questo il VIDEO pubblicato su Instagram

Attraverso il proprio profilo Instagram ha annunciato la possibilità di comprare il suo libro dal titolo “Smile”, disponibile in pre-order ora, in tutte le librerie e store online dal 20 febbraio. Di seguito l’annuncio del 10 rossonero.

LEAO – «Vorrei raccontarvi qualcosa di me. Smile – la mia vita tra calcio, musica e moda da oggi in pre order nel link in bio e dal 20 febbraio in tutte le librerie e digital store. Vi aspetto»