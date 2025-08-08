Liberali saluta il Milan: il commovente messaggio social del classe 2007 – FOTO

Liberali, prossimo alla firma con il Catanzaro, ha salutato il Milan sui propri profili social con un commovente messaggio: le parole

Mattia Liberali, giovane promessa classe 2007, si prepara a voltare pagina nella sua carriera calcistica. Dopo oltre un decennio trascorso tra le fila del Milan, il talentuoso giocatore è in procinto di trasferirsi al Catanzaro a titolo definitivo. Un addio carico di emozioni e gratitudine, espresso da Liberali stesso attraverso un toccante post su Instagram che ha commosso i tifosi rossoneri.

Il messaggio di commiato di Liberali è un vero e proprio viaggio nei suoi ricordi, un ringraziamento sentito a quella che è stata la sua seconda casa per gran parte della sua vita. “Dopo più di 10 anni passati insieme è arrivato il momento di separarci: ne abbiamo vissute tante e non ti ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che mi hai dato,” scrive il giovane. L’affetto per i colori rossoneri traspare in ogni parola, evidenziando il legame profondo che si è creato nel corso degli anni.

Liberali ripercorre la sua crescita, sia come calciatore che come persona. “Sono arrivato che ero solo un bambino, voglioso di giocare a pallone e di divertirsi, e ora ne esco da ragazzo cresciuto e maturato, che non ha mai mollato questa voglia di vivere per il calcio.” Questo passaggio sottolinea l’importanza del Milan non solo nella sua formazione sportiva, ma anche nel suo percorso di maturazione individuale. La passione per il gioco è rimasta intatta, una fiamma ardente alimentata dalle esperienze vissute in rossonero: “Dentro di me c’è e ci sarà sempre questa parte del bambino che tu hai cresciuto e che mi fa emozionare e gioire ogni volta che tocco la palla come se fosse la prima.”

Il giovane centrocampista non dimentica le persone che lo hanno accompagnato in questo lungo viaggio. “Ormai eri diventato parte integrante di me, una seconda casa, e negli anni mi hai fatto conoscere persone che mi hanno cambiato radicalmente in meglio, come calciatore ma soprattutto come persona. Le ringrazio tutte per avermi dato una mano quando ne avevo più bisogno e per avermi supportato giorno per giorno: spero di aver lasciato loro qualcosa anch’io.” Queste parole evidenziano il valore umano e relazionale che il Milan ha rappresentato per Liberali, un ambiente dove ha potuto contare su supporto e guida.

L’addio di Liberali avviene in un momento di cambiamento per il Milan, con Tare che ha assunto il ruolo di nuovo Direttore Sportivo e Allegri in panchina come nuovo allenatore. La nuova fase che sta vivendo il club rossonero coincide con l’inizio di un nuovo capitolo anche per il giovane Mattia, pronto a mettersi alla prova in una nuova realtà. “Certamente una parte di me si porterà sempre dentro tutte le esperienze vissute e le persone conosciute in questa grande famiglia. Ora però è arrivato il momento di salutarci e di scrivere un nuovo capitolo, in un’altra famiglia. Grazie di tutto Milan.”

Il messaggio di Mattia Liberali è un esempio di professionalità e riconoscenza, un tributo a un club che lo ha accolto e formato per oltre un decennio. Il suo passaggio al Catanzaro rappresenta una nuova opportunità per la sua carriera, un banco di prova per dimostrare il suo valore e continuare a coltivare la sua passione per il calcio. Tutta la famiglia rossonera gli augura il meglio per questa nuova avventura.