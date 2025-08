Liberali Milan, intrigo a sorpresa col Catanzaro! Tare non ha ancora dato il via libera, cosa sta succedendo

Liberali Milan, spunta l’intrigo a sorpresa con il Catanzaro: fumata bianca rinviata, ci sono ancora dei dettagli da risolvere

Il calciomercato Milan estivo è in pieno fermento, e le trattative, anche quelle che sembrano definite, possono riservare sorprese fino all’ultimo. Ne è un esempio lampante il caso di Andrea Liberali, giovane promessa del Milan, il cui passaggio al Catanzaro a titolo definitivo, dato da molti come imminente, si trova ora in una fase di stallo. A rivelare i dettagli cruciali di questa situazione è Matteo Moretto, noto esperto di mercato, sottolineando come il via libera definitivo da parte del club rossonero non sia ancora arrivato.

Una Trattativa in Bilico: Le Parole di Moretto

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, l’accordo per il trasferimento di Liberali al Catanzaro non è ancora da considerarsi chiuso. “Liberali era stato dato per fatto al Catanzaro a titolo definitivo, ma il Milan non ha ancora dato il via libera, ci sono dettagli da risolvere,” ha dichiarato Moretto. Questa affermazione evidenzia come, nonostante le voci insistenti e le attese, la fumata bianca non sia ancora arrivata. La giornata odierna, martedì 5 agosto 2025, sarà determinante per comprendere se l’operazione potrà finalmente sbloccarsi o meno. Moretto ha aggiunto che “ad oggi a quelle condizioni non è un affare fatto,” suggerendo che le condizioni attuali non soddisfano pienamente una delle parti, probabilmente il Milan.

Il Ruolo Chiave del Milan e della Nuova Dirigenza

La situazione di Liberali si inserisce in un contesto di grande fermento per il Milan, che sta affrontando una fase di rinnovamento dirigenziale e tecnico. Con Igli Tare insediato come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida della squadra come nuovo allenatore, ogni decisione in entrata e in uscita è ponderata con grande attenzione. Il Milan è noto per la sua politica oculata in fatto di mercato, e la mancata concessione del via libera per Liberali suggerisce che il club stia valutando attentamente ogni aspetto della cessione. Potrebbero esserci clausole legate a futuri sviluppi, percentuali sulla rivendita, o semplicemente una valutazione complessiva del cartellino che non trova ancora piena convergenza tra le parti.

Dettagli che Contano: Cosa Potrebbe Bloccare l’Affare?

Quali sono questi “dettagli da risolvere” che stanno tenendo in sospeso il trasferimento di Liberali? Le ipotesi sono molteplici e spaziano da aspetti puramente economici a questioni legate a future prospettive del giocatore. Potrebbe trattarsi di:

Modalità di pagamento : Dilazioni, bonus legati a obiettivi, o garanzie bancarie.

: Dilazioni, bonus legati a obiettivi, o garanzie bancarie. Clausole di ricompra : Il Milan potrebbe voler mantenere un’opzione per riportare il giocatore a casa in futuro, qualora dovesse esplodere al Catanzaro .

: Il potrebbe voler mantenere un’opzione per riportare il giocatore a casa in futuro, qualora dovesse esplodere al . Percentuale sulla futura rivendita : Una percentuale sulla successiva cessione del calciatore potrebbe essere un punto di frizione.

: Una percentuale sulla successiva cessione del calciatore potrebbe essere un punto di frizione. Tempistiche del trasferimento: Il Milan potrebbe voler attendere l’esito di altre operazioni in entrata o in uscita prima di dare il via libera definitivo.

La cautela del Milan, guidato dalla visione di Tare e Allegri, è comprensibile. Ogni giocatore, anche quelli del settore giovanile, rappresenta un asset e una potenziale risorsa per il futuro. Cedere un giovane promettente a titolo definitivo richiede la massima ponderazione per assicurarsi che l’operazione sia vantaggiosa per il club.

Le Prospettive per Liberali e il Catanzaro

Per il Catanzaro, l’arrivo di Andrea Liberali rappresenterebbe un importante rinforzo per la propria rosa, un giovane di talento su cui costruire progetti futuri. La società calabrese spera di ottenere il semaforo verde quanto prima per poter integrare il giocatore e iniziare a lavorare con lui in vista della prossima stagione. Dal canto suo, Liberali attende di conoscere il proprio destino. Un trasferimento a titolo definitivo al Catanzaro gli offrirebbe l’opportunità di giocare con continuità e di mettersi in mostra, un passo fondamentale per la sua crescita professionale.

La giornata odierna sarà quindi decisiva per capire se il nodo burocratico e le divergenze sui dettagli verranno sciolte, permettendo a Andrea Liberali di iniziare la sua nuova avventura al Catanzaro. Il mondo del calciomercato, come ribadito da Matteo Moretto, è imprevedibile fino all’ultimo istante.