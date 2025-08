Liberali Milan, il rebus continua! Torino in pressing, ma il ragazzo ha una preferenza chiara: cosa sta succedendo

Liberali Milan, continua il rebus legato al futuro del classe 2007: Torino in pressing ma al momento il ragazzo preferisce il Catanzaro

Le trattative per il futuro di Liberali, giovane e promettente trequartista classe 2007 del calciomercato Milan, si fanno sempre più intense e complesse. Con la scadenza del contratto fissata per giugno 2026, il club rossonero è al lavoro per definire la posizione del talentuoso fantasista, ma la strada non è affatto in discesa. Come riportato in esclusiva da Nicolò Schira, la situazione è intrisa di paradossi e colpi di scena che rendono il quadro ancora più intrigante.

Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, sta cercando una soluzione che accontenti tutte le parti. Inizialmente, sembrava che la scelta fosse ricaduta su una cessione al Torino, un’opzione che avrebbe permesso al giovane di rimanere in Serie A e continuare il suo percorso di crescita in un contesto di alto livello. Il contropiede di Giorgio Furlani nei confronti di Tare e la decisione di proporre il trasferimento al club granata evidenziano la volontà del Milan di gestire attentamente il talento di Liberali.

Tuttavia, la preferenza del giocatore sembra essere un’altra. Nonostante le mosse del Milan, Liberali continua a prediligere la soluzione Catanzaro. Questa destinazione, individuata e caldeggiata da tempo dai suoi agenti, è considerata la tappa ideale per il proseguimento del suo percorso professionale. Il Catanzaro crede fortemente nelle sue potenzialità e offre un progetto in cui Liberali sarebbe un perno centrale. Un fattore determinante è la presenza di Aquilani come allenatore, che si è dichiarato pronto a conferire al giovane un ruolo di spicco nella sua formazione giallorossa. Questo scenario rappresenta un’opportunità unica per il fantasista di ottenere un elevato minutaggio e crescere con continuità.

La situazione è resa ancora più surreale da un paradosso che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Liberali non ha risposto alla convocazione della Nazionale Under 20, motivando l’assenza con la necessità di firmare proprio oggi con il Catanzaro. Un’aspettativa, purtroppo per lui, non concretizzatasi. Il fatto che il suo futuro verrà deciso solamente nei prossimi giorni rende amara questa scelta. Avrebbe potuto tranquillamente onorare la convocazione in azzurro, considerando che la firma con il club calabrese è stata posticipata. Questo episodio sottolinea l’incertezza e la frenesia che circondano le trattative e la gestione delle giovani promesse nel calcio moderno.

Il caso Liberali è emblematico delle sfide che i club devono affrontare nella gestione dei propri talenti emergenti. Tra le esigenze economiche, le ambizioni del giocatore e le dinamiche di mercato, trovare un equilibrio è spesso complicato. Il Milan, con Tare e Allegri alla guida, dovrà dimostrare abilità e strategia per risolvere la questione nel migliore dei modi, assicurandosi che Liberali possa esprimere al meglio il suo potenziale, sia che rimanga in rossonero, che si trasferisca al Torino o che intraprenda la sua avventura al Catanzaro.