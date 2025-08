Liberali Milan, un club di Serie A si inserisce! Catanzaro e non solo: le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Un’improvvisa svolta nelle trattative di calciomercato scuote i piani del Milan e del Catanzaro. Secondo le ultime indiscrezioni, il Torino si è inserito prepotentemente nella corsa per Liberali, giovane promessa del settore giovanile rossonero. Il trasferimento del talentuoso attaccante al club calabrese, che sembrava ormai definito, è ora a rischio a causa dell’offensiva del Toro.

Liberali, considerato un profilo di grande interesse all’interno del vivaio milanista, ha attirato l’attenzione di diversi club dopo le sue ottime prestazioni nella Primavera. L’accordo iniziale con il Catanzaro era impostato per un prestito, una soluzione che avrebbe garantito al ragazzo la possibilità di maturare esperienza in un campionato competitivo. Tuttavia, l’intromissione del Torino cambia le carte in tavola.

La mossa del Toro mette in discussione la strategia del Diavolo, che ora si trova a dover scegliere tra due offerte concrete. L’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri ha riorganizzato la gestione dei talenti, con l’obiettivo di valorizzare al massimo ogni giocatore della rosa. Sia Tare che Allegri sono noti per la loro capacità di cogliere le migliori opportunità di mercato e per la loro attenzione ai giovani promettenti.

L’inserimento del Torino potrebbe essere un’occasione per i rossoneri di ottenere condizioni migliori, ma anche un potenziale grattacapo. La decisione finale spetterà alla dirigenza del Milan, che dovrà valutare quale destinazione sia più idonea per la crescita del giocatore e per gli interessi a lungo termine del club. La situazione si evolve di ora in ora, e l’esito di questa trattativa potrebbe influenzare anche altri movimenti di mercato.

Fonte: Nicolò Schira