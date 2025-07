Liberali Milan, ad un passo la cessione del giovane trequartista! Ultimissime sul calciomercato del club rossonero

Il Milan si prepara a salutare uno dei suoi giovani talenti più promettenti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il passaggio di Liberali, esterno offensivo classe 2005, al Catanzaro è ormai imminente. L’accordo tra le parti sembrerebbe essere ai dettagli finali, con il giovane rossonero pronto a fare il salto nel calcio professionistico in Serie B.

Liberali, che ha mostrato lampi di grande potenziale nelle giovanili del Diavolo, è considerato un prospetto interessante per il futuro. La sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e la visione di gioco lo hanno reso un elemento di spicco nella Primavera milanista. Questa cessione, seppur a titolo temporaneo o con formule che prevedano un diritto di recompra, rientra nella strategia del club meneghino di permettere ai giovani di fare esperienza e maturare in contesti competitivi.

La nuova era del Milan: Tare e Allegri al lavoro

L’uscita di Liberali si inserisce in un periodo di grandi cambiamenti in casa Milan. Il club, infatti, ha recentemente annunciato due figure chiave per il suo futuro: Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore.

Tare, ex dirigente della Lazio, è noto per la sua abilità nello scoprire talenti e nel costruire rose competitive con un occhio attento al bilancio. La sua esperienza e la sua fitta rete di contatti saranno fondamentali per il mercato dei rossoneri, che punta a rafforzare la squadra con innesti mirati e giovani prospetti.

Allo stesso modo, il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha infiammato l’ambiente. L’allenatore livornese, che ha già guidato i rossoneri alla vittoria dello Scudetto nel 2011, porta con sé una vastissima esperienza e una mentalità vincente. La sua capacità di gestire i gruppi e di trarre il massimo dai suoi giocatori sarà cruciale per le ambizioni del club di via Aldo Rossi.

Con la supervisione di Tare e la guida tecnica di Allegri, il Milan sta delineando una nuova fase del suo progetto sportivo. L’attenzione ai giovani, come dimostra la trattativa per Liberali, e la ricerca di un equilibrio tra esperienza e innovazione saranno i pilastri su cui si fonderà la prossima stagione del club lombardo. Il Catanzaro, dal canto suo, si prepara ad accogliere un giocatore che potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per la sua campagna in Serie B.