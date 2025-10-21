Lewandowski a zero, ha già rifiutato un’opzione: il Milan può sperare? Fattibile in un solo caso

Lewandowski può essere veramente un’opzione per il Milan? La notizia sull’attaccante polacco classe 1988

Il futuro di Robert Lewandowski, uno dei centravanti più prolifici della sua generazione, è ormai lontano dal Barcellona. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante polacco, classe 1988 e capitano della sua Nazionale, sarebbe pronto a lasciare i blaugrana a parametro zero al termine della stagione, non rinnovando il contratto in scadenza.

La decisione del bomber, vincitore in carriera di due Palloni d’Oro (BDO), avrebbe già portato a un netto rifiuto verso le ricche sirene provenienti dall’Arabia Saudita, segno evidente della sua volontà di competere ancora ai massimi livelli del calcio europeo. Questa scelta apre scenari entusiasmanti per la Serie A, con il Milan in prima fila per quello che sarebbe un colpo da sogno.

L’Opzione Rossonera e l’Ostacolo Ingaggio

Per i colori rossoneri, l’arrivo di Lewandowski rappresenterebbe un rinforzo di altissimo profilo, capace di elevare immediatamente la qualità e l’esperienza dell’attacco. Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che guida la formazione del Diavolo, è da tempo un estimatore del calciatore e ne avrebbe caldeggiato l’ingaggio, vedendolo come il perno ideale per il suo reparto offensivo.

Tuttavia, l’operazione non è priva di difficoltà. Secondo quanto riportato da Calciomercato.Com, l’attuale ingaggio percepito dal giocatore in Catalogna si aggira intorno ai 13 milioni di euro netti a stagione. Per rendere sostenibile l’affare e per concretizzare il trasferimento alla squadra meneghina, il polacco dovrebbe accettare un sensibile taglioal suo stipendio.

Il Milan, noto per la sua rigorosa politica sui tetti salariali, per avere chance deve sperare ci sia la disponibilità di Lewa a rinegoziare le cifre, dimostrando che la voglia di misurarsi nel campionato italiano prevalga sulle logiche economiche. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il sogno di vedere l’ex stella del Bayern Monaco vestire la maglia del club sette volte campione d’Europa possa realmente diventare realtà. L’Italia aspetta, e l’attaccante polacco ha l’ultima parola sul suo futuro.