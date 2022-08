Lettera Lega Serie A a Dazn: «Pregiudizio e danno irreparabile»

La Lega Serie A ha inviato una lettera a Dazn dopo i disservizi degli ultimi giorni. Ecco il contenuto del messaggio

La Lega Serie A ha inviato una lettera a Dazn, di cui l’Ansa ha preso visione e riportato alcuni passaggi importanti.

In essa di parla di «pregiudizio e danno irreparabile», per i disservizi di ieri, e intima alla piattaforma di specificare «entro le 16 di oggi», come «intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti. Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti»