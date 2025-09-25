Letizia commenta l’inizio di stagione del Milan e la delicata situazione di San Siro. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri sta sorprendendo tutti in questo inizio di stagione, mettendo a tacere i critici che temevano un ritorno al “corto muso” e a un gioco difensivista. In un editoriale per Sportitalia, il giornalista Francesco Letizia ha analizzato l’evoluzione del tecnico livornese, sottolineando come la squadra non solo stia vincendo, ma stia anche offrendo prestazioni convincenti e divertenti.

“Molti avevano storto il naso quando il Milan aveva deciso di puntare su Max Allegri”, ha scritto Letizia, ricordando le perplessità iniziali dei tifosi rossoneri. La convinzione diffusa era che l’allenatore fosse rimasto legato a vecchi schemi di gioco, poco compatibili con il calcio moderno. Ma i risultati sul campo hanno smentito ogni dubbio.

Un attacco prolifico e una manovra corale

L’articolo di Sportitalia esalta i numeri offensivi del Milan. Con 12 gol segnati in 6 partite tra campionato e Coppa Italia, la media realizzativa del Diavolo è di almeno due reti a partita. Un dato che ribalta completamente la narrazione che vedeva in Allegri un tecnico da “1 a 0”, dimostrando la sua capacità di aggiornarsi e di adattarsi a una squadra con un potenziale offensivo elevato.

A ulteriore prova dell’evoluzione del tecnico, c’è il dato sui marcatori. Ben 8 giocatori diversi sono andati a segno in queste prime uscite stagionali, a testimonianza di una manovra corale che coinvolge tutti i reparti. La squadra non dipende da un singolo attaccante, ma distribuisce il peso offensivo in maniera equilibrata. Un risultato notevole, se si considera che la squadra ha dovuto fare a meno del suo giocatore più incisivo, il talento portoghese Rafael Leao, assente per infortunio da oltre un mese.

Il fronte San Siro e l’importanza degli investimenti

Nell’editoriale, Letizia affronta anche il delicato tema del nuovo stadio di San Siro. Il giornalista lancia un avvertimento alle istituzioni italiane, invitandole a non ostacolare gli investitori stranieri. “L’Italia farebbe bene a non tirare troppo la corda nei confronti di RedBird e Oaktree“, scrive, “perché, al netto di errori calcistici, i tifosi dovrebbero essere grati a chi decide di investire miliardi di euro in una nazione ostile con le sue decisioni. E se si scocciassero gli Americani?”. Un’analisi che sottolinea i rischi di un atteggiamento troppo burocratico e restrittivo, che potrebbe portare a una fuga di capitali stranieri dal calcio italiano.