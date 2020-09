L’Equipe: Bakayoko tra Milan e PSG, Paquetà per il Lione

L’Equipe: è stretta finale tra Milan e Paris Saint Germain per arrivare a Tiemoué Bakayoko. Il Lione vuole chiudere per Paquetà

Il Paris Saint Germain starebbe facendo sul serio per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea, però, starebbe aspettando una risposta del Milan in tempi brevi.

Stando a quanto riferisce l’Equipe in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi, prima, deve fare cassa cedendo Lucas Paquetà in ottica Lione e Krunic, sul quale il Friburgo sarebbe in netto vantaggio sul Torino.