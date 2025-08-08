Leoni Milan, si riapre tutto? Con questa cessione in difesa Tare sarebbe pronto ad affondare il colpo. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Newcastle è tornato alla carica per Malick Thiaw, e questa volta l’offerta sembra aver convinto il difensore del Milan. Dopo aver respinto nelle scorse settimane le proposte di Como e Crystal Palace, il tedesco è ora propenso ad accettare la corte dei Magpies, che gli hanno proposto un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Si tratta del doppio dell’attuale ingaggio percepito in rossonero, una cifra che ha inevitabilmente fatto vacillare le sue certezze.

Nonostante l’interesse del giocatore, c’è un ostacolo importante: il veto posto da Massimiliano Allegri. Il neo-allenatore del Milan considera Thiaw un elemento fondamentale per il suo progetto e non vorrebbe privarsene. Lo scenario potrebbe cambiare solo se fosse lo stesso difensore a forzare la mano, chiedendo apertamente la cessione.

In quel caso, il Milan si vedrebbe costretto a cercare un sostituto sul mercato, e una delle piste più concrete porterebbe a Giovanni Leoni. Il giovane talento del Parma, già nel mirino dei rossoneri, sarebbe il profilo ideale per rinforzare la retroguardia. Con un’età e un potenziale di crescita che si allineano perfettamente con la filosofia del club, Leoni rappresenterebbe un investimento per il futuro. Non è l’unica opzione, dato che nella lista dei desideri figura anche Pietro Comuzzo della Fiorentina, ma è sul giovane difensore del Parma che la dirigenza rossonera potrebbe accelerare, se l’addio di Thiaw dovesse concretizzarsi.