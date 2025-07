Leoni Milan, Tare alza i giri del motore! Inter avvisata, i rossoneri fanno sul serio: il punto della trattativa col Parma

Leoni Milan, i rossoneri non mollano il talentuoso centrale del Parma: Inter avvisata, Tare è pronto ad accelerare. La situazione

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e, mentre Inter e Milan procedono con strategie divergenti, un nome risuona con forza su entrambe le sponde del Naviglio: Giovanni Leoni. Il giovane e promettente difensore del Parma è diventato un obiettivo comune per i due colossi di Milano, ma la sua valutazione elevata e l’interesse crescente dalla Premier League rendono la trattativa complessa e affascinante.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Inter si è mossa con decisione nelle scorse settimane, assicurandosi già tre rinforzi per mister Chivu. La dirigenza nerazzurra sembra avere una chiara visione di mercato, puntando su giocatori chiave per rafforzare la rosa. Dall’altra parte, il calciomercato Milan sta procedendo a un ritmo più lento, con le manovre per rinforzare la squadra che sembrano tardare. Tuttavia, l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore potrebbe presto imprimere una svolta decisiva alle strategie rossonere. Entrambi i club, nonostante le diverse tempistiche, condividono un forte interesse per Leoni, riconoscendone le straordinarie qualità e il potenziale di crescita.

Giovanni Leoni, classe 2006, ha disputato una prima stagione in Serie A da vero protagonista con la maglia del Parma, mettendo in mostra doti eccezionali che lo hanno rapidamente imposto all’attenzione dei grandi club. È descritto come un difensore moderno, dotato di grande visione di gioco, capacità di impostazione, solidità difensiva e un’impressionante maturità tattica per la sua giovane età. Queste caratteristiche lo rendono un profilo ideale per le ambizioni sia dell’Inter che del Milan, due squadre che puntano a investire sul futuro e a costruire fondamenta solide per i prossimi anni.

Nonostante il forte corteggiamento da parte dei due club meneghini, finora nessuna offerta ha soddisfatto le richieste del Parma. La società ducale, consapevole del valore inestimabile del suo gioiello, lo valuta intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra considerevole, che riflette non solo le qualità già espresse dal giocatore, ma anche la lunghezza del suo contratto, in scadenza nel 2029. Questo prezzo elevato sta rendendo difficile per Inter e Milan avvicinarsi concretamente alla trattativa. Nonostante ciò, l’interesse è palpabile: negli scorsi giorni, si è tenuto persino un incontro nella sede dell’Inter tra l’agente di Leoni, Edoardo Crnjar, e il management nerazzurro, a dimostrazione della serietà dell’interessamento.

Il Corriere dello Sport ha giustamente sottolineato come non si debba sottovalutare l’interesse proveniente dalla Premier League. Il campionato inglese è notoriamente molto attento ai talenti italiani e le risorse economiche dei club inglesi possono fare la differenza. Squadre del calibro del Liverpool, del Newcastle e del Tottenham stanno raccogliendo informazioni su Leoni da diverso tempo, e il loro eventuale ingresso nella corsa potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo e rendere la competizione ancora più accesa. L’attrazione del calcio inglese, con i suoi stadi pieni, la sua visibilità globale e le offerte economiche spesso irrinunciabili, rappresenta un fattore da tenere in forte considerazione per il futuro del giovane difensore.

In conclusione, la situazione di Giovanni Leoni è un vero e proprio nodo di mercato che promette scintille. Tra il desiderio di Inter e Milan di assicurarsi un difensore generazionale, la fermezza del Parma nel valutare il proprio patrimonio e l’ombra incombente della Premier League, la sua destinazione finale è tutt’altro che scontata. La telenovela Leoni è appena iniziata e sarà interessante vedere chi, alla fine, riuscirà a mettere le mani su uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Riusciranno Tare e Allegri a portare Leoni al Milan, o l’Inter si assicurerà un altro colpo di mercato? E le sirene inglesi saranno troppo forti per resistere? Il calciomercato ci dirà l’esito di questa affascinante sfida.