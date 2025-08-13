Leoni Liverpool, parti sempre più vicine: l’ex obiettivo del Milan a un passo dalla Premier League

Leoni Liverpool, il difensore del Parma è sempre più vicino ai Reds: l’accordo è ormai a un passo

Il calciomercato estivo regala sempre colpi di scena e trattative a dir poco fulminee. L’ultima di queste riguarda Giovanni Leoni, giovanissimo difensore del Parma, che è a un passo dal trasferirsi al Liverpool. La notizia, diffusa da Sportitalia tramite il giornalista Gianluigi Longari, ha creato un enorme scalpore, specialmente per la velocità con cui l’operazione si è sviluppata. Sembrerebbe, infatti, che la prima chiamata tra i due club sia avvenuta solo lo scorso 5 agosto, e ora l’affare è già nella sua fase conclusiva.

Il Liverpool, noto per la sua attenta politica di scouting e per l’abilità nel scovare talenti in giro per il mondo, ha messo gli occhi su Leoni e non ha perso tempo. Il Parma, dal canto suo, ha dimostrato una grande capacità negoziale. Inizialmente, la richiesta per il cartellino del giovane difensore era di ben 40 milioni di euro. Tuttavia, dopo una giornata di contatti diretti e intense trattative con il club inglese, le parti si sarebbero avvicinate a un accordo definitivo. La cifra pattuita si aggira sui 35-36 milioni di euro, inclusi i bonus, e potrebbe essere ulteriormente limata se il Parma riuscisse a ottenere una percentuale su una futura rivendita.

Il trasferimento di Leoni al Liverpool rappresenta un investimento strategico per il club inglese, che si assicura un difensore di grande prospettiva. Il giocatore si trasferirà subito in Inghilterra, pronto a iniziare la sua avventura in uno dei campionati più competitivi al mondo. Questa operazione, per il suo modus operandi, rappresenta anche un’importante lezione per altri club, compreso il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri. La rapidità e la decisione mostrate dal Liverpool nella trattativa sono un esempio di efficienza e determinazione sul mercato.

Il Milan, con il suo nuovo direttore sportivo e il suo nuovo allenatore, è anch’esso alla ricerca di rinforzi di qualità. L’acquisto di Leoni da parte del Liverpool dimostra che il mercato dei giovani talenti è sempre più agguerrito e che è necessario agire con tempestività per assicurarsi i giocatori desiderati. Per il Parma, questa cessione rappresenta un’enorme plusvalenza e la conferma della bontà del proprio lavoro a livello di settore giovanile e di scouting. L’affare Leoni è la dimostrazione che con un buon lavoro di base e la giusta visibilità, anche una squadra di Serie B può far fruttare i propri talenti in maniera eccezionale.