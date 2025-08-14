Leoni Liverpool, anche Slot conferma l’accordo: l’ex obiettivo del Milan si veste di rosso

Leoni Liverpool, l’ex obiettivo del Milan va in Premier League: accordo raggiunto con i Reds, come conferma Slot

Il Liverpool ha messo a segno un colpo a sorpresa sul mercato, assicurandosi uno dei giovani talenti più promettenti del calcio italiano. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il manager dei Reds, Arne Slot, ha confermato in conferenza stampa l’accordo raggiunto con il Parma per l’acquisto del difensore centrale Giovanni Leoni. Il giovane, che compirà 19 anni a dicembre, si trasferisce in Inghilterra per una cifra considerevole. Sebbene Slot non abbia fornito dettagli finanziari, la stampa inglese parla di un’operazione da 26 milioni di sterline, che equivalgono a circa 30 milioni di euro. Di questa cifra, il 10% spetterà alla Sampdoria, club dal quale il Parma aveva prelevato il giocatore appena un anno fa.

L’acquisto di Leoni rappresenta un investimento significativo per il Liverpool, che continua a rinforzarsi dopo aver eguagliato il record del 20° titolo inglese. Nonostante la giovane età e le sole 17 presenze in Serie A con la maglia del Parma, il club inglese ha deciso di puntare forte su di lui. L’operazione assume ancora più importanza considerando che il Liverpool ha già speso ben 260 milioni di sterline per rinforzare la rosa con acquisti di peso come Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez.

La mossa del Liverpool è motivata anche da una serie di partenze e incertezze nel reparto difensivo. La cessione di Jarell Quansah al Bayer Leverkusen ha ridotto le opzioni a disposizione di Arne Slot, che si trova con soli tre difensori centrali. A complicare la situazione ci sono i problemi fisici di Joe Gomez, che ha saltato gran parte del precampionato per infortunio, e le incognite sul futuro di Ibrahima Konaté. Il difensore francese, con solo un anno di contratto rimanente, non sembra intenzionato a rinnovare, aprendo la strada a una possibile partenza. In questo scenario, l’arrivo di Giovanni Leoni è cruciale per dare a Slot una valida alternativa e per pianificare il futuro della retroguardia.

Nel frattempo, anche in Italia il calciomercato continua a muoversi. Il Milan, ad esempio, ha ufficializzato l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. La nuova coppia dirigenziale e tecnica rossonera ha il difficile compito di rilanciare la squadra e di costruire un ciclo vincente. Mentre il Milan lavora al suo progetto di rinnovamento, il Liverpool di Arne Slot ha dimostrato di non aver paura di investire su giovani talenti, puntando su Giovanni Leoni per consolidare la propria difesa e continuare a lottare per i massimi traguardi in Inghilterra e in Europa.