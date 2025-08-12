Leoni Liverpool, i Reds piombano sull’ex obiettivo del Milan: cifre e dettagli del contatto

Leoni Liverpool, i Reds provano un primo approccio con il Parma per il difensore che piaceva anche al Milan

Mentre il Milan, sotto la guida del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, continua a lavorare per rinforzare la squadra, un’importante notizia di mercato scuote il panorama calcistico italiano e internazionale. L’attenzione si sposta sul talentuoso difensore del Parma, Giovanni Leoni, che ha attirato su di sé l’interesse di un top club europeo: il Liverpool. La notizia, riportata in esclusiva da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, mette in luce la rapidità con cui i grandi club si muovono per assicurarsi i giovani talenti più promettenti.

L’interesse del Liverpool per Giovanni Leoni non è una semplice indiscrezione, ma una vera e propria manifestazione di volontà. Il club inglese, noto per la sua abilità nello scovare e valorizzare i giovani talenti, ha messo gli occhi sul difensore del Parma, considerato uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano. Il difensore, con le sue doti tecniche e la sua grande personalità, ha convinto i dirigenti dei Reds, che vedono in lui un potenziale crack per il futuro. La notizia dell’interesse del Liverpool è un segnale di come il mercato, anche per i giovani, sia diventato sempre più competitivo e globale.

Di fronte a un corteggiamento così pressante, il Parma non è rimasto a guardare e ha fissato un prezzo ben preciso per il suo gioiello. Secondo Di Marzio, il club emiliano sarebbe disposto ad aprire alla cessione di Leoni, ma solo a fronte di un’offerta ritenuta irrinunciabile: 30 milioni di euro più bonus. Una cifra elevatissima per un difensore così giovane, ma che testimonia il grande valore che il Parma attribuisce al suo giocatore. Questa richiesta dimostra anche come i club italiani, di fronte all’interesse delle grandi potenze europee, abbiano imparato a valorizzare al massimo i propri asset, evitando di svendere i propri talenti.

In questo scenario, il Milan, che ha già messo a segno un colpo importante in difesa con l’arrivo di Koni De Winter su precisa richiesta di Massimiliano Allegri, non può che osservare con grande attenzione la situazione. La possibile partenza di un talento come Leoni, seppur dal Parma, potrebbe avere delle ripercussioni anche sul mercato rossonero. Il direttore sportivo Igli Tare, sempre attento alle dinamiche del mercato, potrebbe valutare un possibile inserimento nella trattativa, o comunque monitorare il profilo di Leoni per il futuro. L’interesse del Liverpool per il difensore del Parma è l’ennesima dimostrazione di come il mercato non si fermi mai e di come ogni club, anche quelli più piccoli, possa diventare protagonista delle grandi trattative.