Leonardo difende Paolo Maldini: «Milan vuoto e senz’anima, si sono accorti di aver sbagliato con lui». Le sue recenti dichiarazioni

Intervistato dal QS, Leonardo, ex Milan, ha rilasciato una dichiarazione molto forte su Paolo Maldini.

PAROLE – «Se al Milan serve più milanismo? Ma c’era, si chiamava Paolo Maldini e da dirigente ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Poi è stato mandato via, e con lui un grande pezzo di passione. Oggi se ne sono accorti tutti, il Milan è vuoto, senz’anima. Ma sono cicli, passerà. Anche perché credo che in società abbiano capito di aver sbagliato».