Bonucci sull’anno al Milan: «Non so se i tifosi Juve mi perdoneranno mai»

Bonucci sul Milan: «Non so se i tifosi Juve mi perdoneranno mai». Le parole del difensore centrale bianconero

Nel corso di All or Nothing Leonardo Bonucci è tornato a parlare anche del suo trasferimento dalla Juventus al Milan.

«Un tradimento mai perdonato da una frangia dei tifosi: «Gli unici a non avermi perdonato questo strappo – e non so se me lo perdoneranno mai – sono una piccola parte dei tifosi. Io ero consapevole di aver fatto qualcosa che non andava fatto, ma questo sono io. Per me la Juventus è casa e sono pronto per fare qualsiasi cosa. Non rinnegherò mai quello che ho fatto. Sono sempre stato il primo a metterci la faccia. In quel momento per entrambi la cosa migliore era dividersi. Ma come spesso succede quando gli amori sono forti si ritrovano».