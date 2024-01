Lenglet Milan è possibile, ma è necessario questo incastro: TUTTI gli aggiornamenti sul difensore francese

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan, concentrandosi in particolare sul lavoro che sta svolgendo la dirigenza rossonera per arrivare a Lenglet.

Nelle ultime ore il nome del francese è tornato di moda anche se, per il francese di proprietà del Barcellona, non solo sarà necessario l’accordo con i catalani per l’ingaggio, ma anche che l’Aston Villa sia concorde nel lasciarlo partire. Un doppio incastro che complica di molto l’affare.