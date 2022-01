Legrottaglie su Ibrahimovic: «Lo conosco bene, ecco cosa vi dico»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nicola Legrottaglie, intervistato dal quotidiano Tuttosport, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: le sue dichiarazioni

Nicola Legrottaglie, ex difensore del Milan, ha parlato al quotidiano Tuttosport di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole:

«Il campionato italiano non si gioca ad un livello di ritmo altissimo, magari Ibrahimovic avrebbe fatto più fatica in un altro contesto. Lo conosco bene, non è così duro come vuol far credere e dentro ha un cuore dolce».