Legrottaglie: «La mia speranza è di vincere insieme a Pirlo come al Milan». Le parole del dt della Sampdoria ed ex calciatore rossonero

Nicola Legrottaglie ha rilasciato le sue prime parole da direttore dell’area tecnica della Sampdoria. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«La scelta di Pirlo nasce dall’identità del club. Andrea sposa in pieno la nostra identità per cercare un calcio che convinca la gente ad amarlo. La mia speranza, che diventa certezza, è che abbiamo vinto insieme al Milan uno Scudetto. E la speranza è vincere di nuovo insieme. Se siamo qua non lo vedo come un caso, ma una coincidenza importante».

