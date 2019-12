Lega Serie A, le tre scimmie simbolo anti razzista: il Milan non gradisce

Lega Serie A, polemica sull’ultima iniziativa dell’artista Fugazzotto, ovvero di prendere come simbolo anti razzista tre scimmie

Lega Serie A, è polemica sull’ultima iniziativa per combattere il razzismo. L’opera dell’artista Simone Fugazzotto, commissionata per sensibilizzare sulla discriminazione negli stadi, raffigurante tre scimmie, è stata considerata da molti di cattivo gusto, come riporta Repubblica.

FUGAZZOTTO RISPONDE- La scimmia come simbolo di lotta al razzismo. Fugazzotto, dopo le numerose polemiche sui social, ha voluto dare una spiegazione alla propria opera: “Dipingo solo scimmie, come metafore dell’essere umano. La teoria evolutiva dice questo. Da qui parte tutto. La scimmia come scintilla per insegnare a tutti che non c’è differenza. Perché non smettere di censurare la parola scimmia nel calcio, ma rigirare il concetto e affermare invece che alla fine siamo tutti scimmie? Perché se siamo essere umani, scimmie, anime reincarnate, energia o alieni chi se ne frega, l’importante è sentire un concetto di eguaglianza e fratellanza”.

IL MILAN NON GRADISCE- Il tweet sottostante a testimonianza del mancato gradimento da parte del Milan dell’opera sopra descritta.