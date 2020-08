Lega Serie A, Dal Pino: «Tifosi allo stadio? Restiamo cauti ma vogliamo fare la cosa giusta»

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha parlato della possibilità del ritorno del pubblico negli stadi

Il ritorno del pubblico negli stadi, a partire dalla prossima stagione, è sicuramente uno dei temi più caldi e delicati sul tavolo dei vari campionati europei. L’obiettivo in Italia sarebbe quello di riportare i tifosi in presenza per la terza giornata della Serie A 2020/21, in programma nel primo weekend di ottobre. Nel frattempo la UEFA, come riporta Calcio e Finanza, ha stabilito di accogliere una percentuale di supporters in occasione della Supercoppa europea che si giocherà a Budapest il prossimo 24 settembre.

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha trattato questa tematica in un’intervista rilasciata a The Atheltic: «Il nostro governo è molto cauto e vogliamo essere cauti anche noi. Ma vogliamo anche fare la cosa giusta, che è diversa dall’essere solamente prudenti».