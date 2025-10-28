Lecce Napoli – Milinkovic decisivo, niente da fare per Camarda! La squadra di Conte sale a quota 21

Lecce Napoli termina sul risultato di 0-1. Tre punti importantissimi per la squadra di Conte che sale momentaneamente a +4 sul Milan terzo

La prima sfida del turno infrasettimanale, valido per la nona giornata del campionato di Serie A, si è conclusa. Al Via del Mare, la gara tra Lecce e Napoli, si è conclusa sul risultato di 0-1. Protagonisti assoluti del match Vanja Milinkovic-Savic, Francesco Camarda e Zambo Anguissa.

Nel secondo tempo succede di tutto, al 56′ calcio di rigore per i padroni di casa, sul dischetto si presenta Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008 di proprietà del Milan si fa neutralizzare il tiro dal portiere azzurro. Al 69′ arriva invece il gol che decide il match. Punizione dal vertice dall’area, battuta perfettamente da Neres e Anguissa la spizza di testa, agevolato da un tocco avversario insacca lo 0-1.

La squadra di Antonio Conte sale così a 21 punti in classifica, momentaneamente prima in solitaria, a +3 sulla Roma e a +4 sul Milan che sarà impegnato ora sul campo dell’Atalanta.