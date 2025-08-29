Lecce Milan 0-0, il resoconto del primo tempo: Gimenez spreca una super occasione, gol annullato a Gabbia. Le ultimissime notizie

Nonostante un inizio concitato, il primo tempo tra Lecce e Milan si è concluso a reti inviolate, con il risultato fermo sullo 0-0. Una frazione di gioco che ha regalato diverse emozioni e che ha visto le due squadre fronteggiarsi a viso aperto, seppur con un pizzico di nervosismo da parte rossonera.

Il momento clou della prima parte di gara è arrivato dopo appena pochi minuti, quando il Milan ha creduto di aver trovato il gol del vantaggio con Matteo Gabbia. Il difensore rossonero, su un calcio d’angolo, aveva spedito la palla in rete con un colpo di testa. Tuttavia, l’arbitro, richiamato dal VAR, ha optato per l’annullamento della rete a causa di una spinta a due mani di Gabbia ai danni di un difensore del Lecce. Una decisione che ha scatenato la rabbia di Massimiliano Allegri in panchina, alimentando le proteste e un clima di tensione che ha pervaso la squadra per diversi minuti.

Superato il contraccolpo psicologico, il Milan ha provato a riorganizzarsi, ma il Lecce ha dimostrato di non essere un avversario facile. La squadra salentina, ben organizzata in campo, ha messo in difficoltà la costruzione del gioco rossonero, creando a sua volta un paio di occasioni degne di nota, che hanno messo in allerta la difesa del Milan.

L’episodio più clamoroso del primo tempo, oltre al gol annullato, è stato l’enorme occasione fallita proprio dal Milan con Santiago Giménez sul finire della frazione. L’attaccante rossonero, trovatosi a tu per tu con il portiere, ha calciato debolmente, non riuscendo a sfruttare un’opportunità che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

Tuttavia, nonostante le occasioni da una parte e dall’altra, il risultato di 0-0 appare sostanzialmente giusto. Il Milan ha cercato di imporre il suo gioco, ma il Lecce ha risposto con grande aggressività e compattezza, riuscendo a contenere gli attacchi rossoneri. La ripresa si annuncia intensa, con entrambe le squadre alla ricerca del gol che possa sbloccare l’equilibrio.