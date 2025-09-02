Lecce Milan, record per i rossoneri! I numeri non mentono: è la prima squadra contro cui...

Lecce Milan, traguardo super particolare per la squadra allenata da Allegri: è da 11 partite consecutive che… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan di Allegri ottiene una vittoria fondamentale in trasferta contro il Lecce, imponendosi per 2-0 al Via del Mare. Una prestazione solida e convincente dei rossoneri, che hanno saputo gestire il match e colpire nei momenti decisivi. I tre punti conquistati permettono al Milan di risalire in classifica e di trovare morale in vista dei prossimi impegni.

La partita si è sbloccata nella ripresa. A segnare il primo gol, al 66′, è stato Ruben Loftus-Cheek, bravo a sfruttare un’occasione per portare in vantaggio i suoi. Il centrocampista inglese ha mostrato ancora una volta le sue qualità, risultando decisivo in un match che si stava rivelando più ostico del previsto.

Il raddoppio è arrivato all’86’ per merito di Christian Pulisic. L’attaccante americano ha sigillato la vittoria con una rete importante che ha messo al sicuro il risultato, regalando i tre punti al Milan e confermando il suo ottimo momento di forma. Pulisic si sta dimostrando un giocatore fondamentale per la squadra, in grado di incidere con gol e assist.

Le statistiche della partita confermano la solidità del Milan: i rossoneri hanno concesso poco al Lecce e hanno saputo capitalizzare al meglio le occasioni create. Il dato più interessante riguarda la striscia di successi del Milan contro la squadra pugliese. Con i due gol segnati oggi, il Lecce è diventata la prima squadra contro cui il Milan ha segnato almeno due gol per 11 partite di Serie A consecutive. Un record che sottolinea la superiorità del club rossonero negli scontri diretti contro la squadra salentina.

La vittoria in trasferta contro un avversario sempre ostico come il Lecce è un segnale importante per il Milan di Allegri, che sembra aver trovato la giusta quadratura. Ora il club del DS Tare può guardare con fiducia alle prossime sfide.