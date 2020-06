Lecce-Milan, Liverani: «Anche noi indeboliti da infortuni e squalifiche»

Il tecnico del Lecce Liverani ha voluto parlare della situazione infortuni e squalifiche all’interno della propria rosa in vista del Milan

Domani alle 19;30 andrà in scena Lecce-Milan e il tecnico dei salentini Liverani ha voluto spiegare come anche loro siano afflitti da diverse problematiche di rosa.

«C’è tanta voglia, nonostante le incognite e le difficoltà che saranno tantissime. A causa della sosta paghiamo un prezzo abbastanza alto in termini di infortuni e squalifiche: mancheranno Barak, Farias, Deiola, Dell’Orco e Donati, ma i primi due saranno recuperabili a breve. Rispoli in difesa? E’ un’alternativa a Donati e per forza di cose dovremo pensare a questo tipo di cambi. Tra stasera e domattina faremo la conta per capire che tipo di partita dovremo fare, anche se in mediana con due o tre defezioni le scelte diventano quasi obbligate e questo mi dispiace»